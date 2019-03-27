Бывший наставник «СКА-Хабаровск» Вадим Евсеев официально назначен новым главным тренером «Уфы». Со специалистом подписано соглашение на два года.

Напомним, что 26 марта Евсеев ушел из «СКА-Хабаровска», получив приглашение «Уфы». На посту главного тренера уфимского клуба он сменил Дмитрия Кириченко.

До работы в «СКА-Хабаровске» Евсеев возглавлял «Текстильщик», а также входил в тренерские штабы «Амкара» и «Анжи». Из махачкалинского клуба Евсеев ушел в августе, получив предложение от «СКА-Хабаровска».

«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне вылет. Из-за этого был уволен Кириченко. Как объяснил гендиректор Шамиль Газизов это решение было принято не на эмоциях.