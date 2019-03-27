Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер был готов продолжить тренерскую карьеру в России. Об этом в интервью «Чемпионату» рассказал известный агент Шандор Варга. Его агентство Base Soccer Agency ищет варианты для Венгера в том числе в России.

Официальный аккаунт владивостокского «Луча» в социальной сети «ВК» уже отреагировал на слова Варги. К соответствующему посту с новостью появилось сообщение: «К нам». Учитывая, что Венгер много времени проводит в Азии, переезд во Владивосток для него был бы неплохим вариантом.

Напомним, что Венгер поработал в лондонском «Арсенале 22 года. Вместе с лондонцами Арсен завоевал 17 трофеев. Французский специалист отдыхает уже год и хочет вернуться к тренерской деятельности.