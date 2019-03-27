Бывший одноклубник Владимира Тарасенко по «Сент Луису» и новосибирской «Сибири» финн Йори Лехтеря признан виновным в хранении наркотиков. Нападающий получил условный тюремный срок за покупку кокаина.

Отмечается, что Лехтеря купил шесть граммов кокаина. Прокурор хотел для него 5 месяцев тюрьмы. Хоккеист получил испытательный срок, который установлен до 31 октября 2021 года. Финн проходил фигурировал в этом деле как покупатель.

О том, что Лехтеря подозревается в торговле наркотиками стало известно в сентябре 2018 года. Нападающий входил в группу, которая покупала двухкилограммовую партию кокаина. В числе подозреваемых было 23 человека, Лехтеря среди них.

Ранее нападающего выставила на драфт отказов «Филадельфия Флайерз». Лехтеря в России по выступлениям за ярославский «Локомотив» и «Сибирь».