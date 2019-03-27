Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал каналу «КраСава» о том, сколько еще нужно потратить на «Газпром Арену» для того, что довести стадион до идеального состояния.

Медведев отметил, что в идеале нужно потратить 20 миллионов долларов. Такую сумму нужно будет потратить в течение ближайших трех лет.

Отметим, что строительство «Газпром Арены» началось в 2007 году, а введен в эксплуатацию он был спустя девять лет. На строительство стадиона было потрачено около 50 миллиардов рублей. Арена стала самой дорогой в России, но при этом самой комфортной — стадион единственный в России оборудован крышей.

На «Газпром Арене» были сыграны мати Кубка Конфедераций 2017 года и ЧМ-2018. На стадионе пройдут несколько игр Евро-2020.