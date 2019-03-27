Белгородское «Белогорье» обыграло итальянскую «Монцу» (27:25, 25:19, 25:19) в трех партиях и одержало итоговую победу в турнире Кубок вызова. Это был ответный матч — в первой встрече российский клуб уступил в пяти сетах -2:3 (27:29, 25:22, 23:25, 34:32, 12:15).

Самым результативным игроком матча стал диагональный «Белогорья» Денис Земченок, набравший 17 очков. Он был признан самым ценным игроком финального матча.

На пути к трофею российский клуб преодолел венгерский «Пензудьор», кипрскую «Омонию», португальскую «Бенфику» и французский «Пуатье».

Ранее «Белогорье» выигрывало в Лиге чемпионов (2003, 2004, 2014) и Кубок ЕКВ (2009, 2018). Выиграв Кубок вызова, клуб из Белогорода полную коллекцию евротрофеев.

Победа «Белогорья» стала второй для российских клубов в истории Кубка вызова. В сезоне-2016/17 этот турнир выиграл «Факел».