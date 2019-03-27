Главные новости среды на Nevasport

«Уфа уволила Кириченко и назначила Евсеева

Пятнадцатое место «Уфы» не могло радовать руководителей башкирского клуба. Во время паузы на игры сборных клуб решил поменять тренера. Вместо Дмитрия Кириченко команду принял Вадим Евсеев. Евсеев ранее работал в «СКА-Хабаровске», откуда ушел на повышение. Кириченко же поддержал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Путин призвал относиться к спорту серьезно

На заседании Совета по развитию физической культуры президент России Владимир Путин призвал серьезно отнестись к спорту. По словам главы государства, «это не средство для развлечения».

Путин подчеркнул, что физкультура и спорт – это не какая-то «развлекушка». Чрезвычайно важное, государственное дело. От спорта зависит решение демографических проблем и здоровье нации.

Талисман Евро-2020 покатался в петербургском метро

Маскот по имени Скиллзи спустился в питерскую подземку, где символ будущего Евро поездил по станциям, пообщался с пассажирами и поделал некоторые трюки с мячом. Скиллзи задуман УЕФА, как веселый подросток, умеющий выполнять футбольный фристайл. После этого Скиллзи отправился в Академию «Зенита», где Александр Кержаков представил его юным футболистам.

«Белогорье» выиграло Кубок вызова

Белгородское «Белогорье» в ответном матче Кубка вызова с итальянской «Моденой» праздновала победу в трех партиях. В первом матче в Италии российский клуб уступил 2:3. Таким образом, клуб из Белгорода собрал все трофеи европейского волейбола – Лигу Чемпионов, Кубок ЕКВ и Кубок вызова.