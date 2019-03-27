Бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар может продолжить карьеру в «Реале»,

По сообщению Tuttomercatoweb, 28-летний футболист согласовал с мадридским клубом условия личного контракта. В Мадриде Азар будет зарабатывать 15 миллионов евро в год без учёта бонусов.

Летний трансфер из «Челси» оценивается размером в 90-100 миллионов евро. «Реалу» предстоит договориться с «Челси», который не сможет приобрести замену футболисту.

В текущем сезоне на Азар провел 39 матчей, в которых отметился 16 результативными ударами и одиннадцатью голевыми передачами.

В составе сборной Бельгии Азар провел 100 игр и забил 30 мячей.