Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Майами. Россиянин проиграл в игре четвертого круга швейцарцу Роджеру Федереру в двух сетах — 4:6, 2:6.

Встреча продолжалась чуть более часа. Швейцарец сделал пять эйсов и ни одной двойной ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта. Медведев выполнил две подачи навылет, одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

В четвертьфинале Федерер сыграет с представителем ЮАР Кевином Андерсоном, которые посеян под шестым номером.

Текущим победителем турнира является американец Джон Иснер, который в финале прошлогоднего розыгрыша выиграл у Александра Зверева из Германии.