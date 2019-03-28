В 19.30 в Москве состоится первый матч финала Западной конференции между ЦСКА и СКА.

В предыдущих двух раундах СКА перешагнул через московский «Спартак» и ярославский «Локомотив». ЦСКА был сильнее «Витязя» и московского «Динамо».

В четырех матчах регулярного чемпионата ЦСКА одержал четыре победы над СКА. В Москве ЦСКА дважды выиграл 3:1. В Ледовом дворце ЦСКА выиграл по буллитам, а в четвертом матче на «Газром-Арене» победил 4:1.

Второй матч также пройдет в Москве 30 апреля, а затем команды переедут в Петербург.

ЦСКА победитель регулярного чемпионата КХЛ, СКА – второй.