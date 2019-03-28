Девушка Криштиану Роналду Джоржина вновь ожидает ребенка.

Подруга португальца болела за Роналду в матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной Сербии, где легендарный игрок получил травму бедра. Наблюдпвшие за Джоржины обратили внимание на платье Родригес — там был виден растущий живот девушки.

Напомним, Родригес и Роналду имеют дочь Алану, которая родилась в ноябре 2017 года. Также у португальского форварда есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-старший и двойняшки Матео и Ева.

Роналду пропустит три ближайших матча «Ювентуса» в чемпионате Италии.