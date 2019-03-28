Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров признался, что вел переговоры о подписании в UFC Федора Емельяненко.

«Вел переговоры за Федора в UFC, было такое. Самое интересное, после переговоров весь штаб Федора сказал, что они меня об этом не просили. Поэтому и закончили. Я сделал то, о чем меня попросили. Я добился того, что Федора были готовы подписать», — отметил Тактаров на канале YouTube «Разрешите вас перебить».

Тактаров заметил не захотел вдаваться в подробности, но заметил, что переговоры были до поражения Федора «Бигуфуту» Силве. После этого Тактарову по этому поводу никто не звонил.

Федор Емельяненко проиграл Антонио Силве техническим нокаутом. Это произошло 12 февраля 2011 года на турнире Strikeforce.