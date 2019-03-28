Российские бобслеисты официально лишены статуса олимпийских чемпионов Сочи-2014: золотых медалей больше нет у Александра Зубкова, Алексея Воеводы, Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло.

По сообщениям портала Inside the Games, исполнительный комитет МОК принял официальное решение о перераспределении медалей Зимних Олимпийских игр 2014 года в бобслее у мужчин.

Поскольку Зубков и Воевода были олимпийскими чемпионами в экипаже-двойке, сейчас золото будет принадлежать дуэту из швейцарии Беату Хефти и Алексу Бауманну. Серебряные медали передадут американцам Стивену Лэнгтону и Стивену Холкомбу (скончался в 2017 году). Бронзовые награды отправятся к занимавшим ранее четвертое место латвийцам Оскару Мелбрадису и Дауманту Дрейшкенсу.

Поменяются расклады и в соревнованиях мужских экипажей-квартетов. Первое место перейдет к латвийскому экипажу (Мелбрайдис, Вилкасте, Дрейшкенс и Стренге). Вторыми станут американцы, до этого владевшие бронзой (Холковм, Лэнгтон, Томашевич и Фогт), а сама бронза перейдет к бобслеистам из Великобритании (Джексон, Бенсон, Таскер и Фирон).

Напомним, МОК признал российских бобслеистов виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранил их от участия в Олимпийских играх.