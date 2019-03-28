Президент санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что позволит главному тренеру команды Сергею Семаку ещё десять лет оставаться на своем посту. Об этом Медведев рассказал в эфире Youtube-канала «КраСава».

Медведев рассказал, что задачи перед Семаком стоят большие. «Если он будет участвовать каждый год в Лиге чемпионов и выигрывать чемпионат, то будет работать 10 лет», — заявил президент клуба, добавив, что если делать, то по-большому.

Напомним, Сергей Семак возглавил санкт-петербургский «Зенит» летом 2018 года, до этого после окончания карьеры он работал в тренерском штабе Лучано Спаллетти, Андре Виллаша-Боаша и Мирчи Луческу, а затем возглавлял «Уфу». Под руководством Семака «Зенит» сейчас занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, имея 41 очко после 20 туров.