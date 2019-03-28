Канадский лыжник Алекс Харви рассказал, почему российских спортсменов так часто побеждают на трассе другие сборные. Об этом он рассказал порталу Fasterskier.

Харви утверждает, что российские лыжники не любят держаться за чьей-либо спиной во время гонок, поэтому их часто обходят на финише более тактически подготовленные спортсмены. «Вам не нужно уговаривать Большунова лидировать в гонке. Он сам делает это в спринте, в масс-старте, на дистанции 50 километров, 10 километров», — заявил канадец, добавив, что лидер сборной России по лыжным гонкам просто этого не хочет.

Напомним, в этом сезоне Александр Большунов завоевал четыре серебряных медали на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде, во многом уступив из-за того, что долго тащил на себе весь пелотон. Также за Большуновым второе место в общем зачете Кубка мира.