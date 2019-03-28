Украинский боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, Александр Усик заявил, что отказывается от боя с Денисом Лебедевым за защиту чемпионского пояса WBA. Об этом спортсмен сообщил в своем «Инстаграме», записав видеообращение.

Причина отказа от боя — Усик переходит в супертяжелую весовую категорию, поэтому не может драться с Лебедевым. «Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пускай ребята за него боксируют, это нормально», — заявил боксер, добавив, что желает Лебедеву и всем остальным его соперникам за чемпионский пояс и титул успехов.

Полное видео можно посмотреть у Александра Усика в «Инстаграме».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 27 Мар 2019 в 2:03 PDT

Напомним, украинский боксер Александр Усик завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA в 2018 году, победив в поединке с Муратом Гассиевым. После этого Усик защитил свои титулы в бою с британцем Тони Беллью.