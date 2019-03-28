Московский футбольный клуб «Динамо» не сможет дебютировать на новом стадионе, построенном в Петровском парке, до конца сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.

Прядкин заявил, что по предварительным данным клуба все матчи этого сезона «Динамо» проведет на «Арене-Химки». Причина в неудовлетворительном состоянии поля: пока газон на стадионе не заменят и не приведут в порядок, проводить матче в Петровском парке будет нельзя.

Напомним, в этом сезоне «Динамо» осталось сыграть ещё шесть домашних матчей: с московским «Локомотивом», «Краснодаром», «Крыльями Советов», «Ахматом», «Ростовом» и «Арсеналом». Новый стадион бело-голубых должен был открыться ещё 10 марта и принять матч с московским «Спартаком», однако качество поля не удовлетворило комиссию РФС.