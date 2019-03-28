Президент санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал уголовное ело нападающего команды Александра Кокорина о драках и его заключение в СИЗО.

В эфире Youtube-проекта «КраСава» Медведев сказал: «Каждый должен иметь шанс на исправление. Я предлагаю дождаться, чем это закончится». Также президент «сине-бело-голубых» добавил, что решить проблемы необходимо по мере их поступления.

Напомним, футболист «Зенита» Александр Кокорин сейчас проходит обвиняемым по делу о двух драках в центре Москвы. Инцидент произошел 8 октября: сначала Кокорин и его друзья избили водителя ведущей Первого канала Виктора Соловьева, а позже в одной из кофеен устроили потасовку с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Первое заседание суда по делу Мамаева и Кокорина назначено на 3 апреля.