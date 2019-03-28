Экс-хоккеист СКА и ЦСКА Алексей Яшин рассказал о своих ожиданиях от встречи этих команд в плей-офф Кубка Гагарина. Слова двукратного призера Олимпийских игр приводит портал Metaratings.ru

Яшин заявил, что игры этой серии плей-офф будут очень интересными. «Обе команды очень сильные, есть исполнители, всё будет зависеть, как они сыграют в данный момент времени», — сделал вывод хоккеист, добавив, что выбирать между Гусевым и Капризовым сложно и нужно посмотреть, как они сыграют в грядущих встречах.

«Есть определённое психологическое преимущество ЦСКА, но в плей-офф любая игра может всё это повернуть. Всё зависит от первого матча», — заключил Яшин.

Напомним, серия плей-офф финала Западной Конференции КХЛ стартует уже сегодня, 28 марта. ЦСКА принимает петербургский клуб у себя дома, 1 апреля серия переедет в Петербург.