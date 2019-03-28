Российская фигуристка Евгения Медведева заявила о том, что будет разучивать четверные прыжки для того, чтобы конкурировать в следующем сезоне с лидерами фигурного катания. Об этом она рассказала в интервью официальному сайту Международного олимпийского комитета.

Медведева сказала, что главная цель на следующий сезон — выучить действительно сложные прыжки, например, сальхов или тулуп в четыре оборота. Прошедший чемпионат мира в Сайтаме, на котором фигуристка завоевала бронзу, вернул ей уверенность в том, что она ещё может развиваться.

Фигуристка уже сейчас понимает, насколько сложно будет соревноваться в следующем сезоне. Напомним, в разряд взрослых перейдет трио из группы Тутберидзе: Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Щербакова и Трусова уже владеют несколькими четверными прыжками и успешно исполняют их на соревнованиях.

Также подопечная Тутберидзе Элизабет Турсынбаева впервые в истории женского фигурного катания чисто исполнила квад — казахстанской фигуристке в произвольной программе на ЧМ удался четверной сальхов.