Немецкий футбольный клуб «Бавария» подписал контракт с французским защитником испанского происхождения Люкой Эрнандезом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с Эрнандезом рассчитано на 5 лет, сумма трансфера составила рекордные для чемпионата Германии, а также и самой «Баварии» 80 миллионов евро. Игроком «Баварии» защитник станет летом, до этого он продолжит выступать за мадридский «Атлетико«. 23-летний Эрнандез является воспитанником этого клуба, за «матрасников» он играл на протяжении последних двенадцать лет.

Сам Эрнандез заявил, что готов выигрывать трофеи с «Баварией», а также назвал мюнхенский клуб одним из лучших в Европе и мире. «Я в предвкушении следующего шага вместе с «Баварией», — сказал футболист.

В текущем сезоне у Эрнандеза на счету двадцать две проведенных встречи и один забитый мяч.