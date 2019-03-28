Российский биатлонист, олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Малышко подвел итоги мирового биатлонного сезона и своего выступления на этапах Кубка мира. Об этом спортсмен рассказал в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Малышко заявил, что сезон получился длинным и ему хочется поскорее увидеть родных, приехать домой. «Прошедший сезон? Не могу сказать, что он для меня получился успешным, не могу занести его в актив», — поделился мыслями биатлонист. Также Малышко заявил, что всегда делает упор в сезоне на личные гонки, а они, по признаниям биатлониста, удались ему лишь процентов на 30.

Напомним, в этом сезоне Дмитрий Малышко занял тридцать шестое место в общем зачете Кубка мира по биатлону, его результат — 173 балла. Сейчас Малышко готовится принять участие в чемпионате России.