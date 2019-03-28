На чемпионате России по биатлону в Тюмени стартовала женская спринтерская гонка. Дистанция для женщин составляет 7,5 километров, участницам предстоит преодолеть два огневых рубежа.

Среди участниц сборной России этого сезона в гонке участвуют Виктория Сливко (12-й стартовый номер), Наталья Гербулова (15), Лариса Куклина (16), Валерия Васнецова (17), Ульяна Кайшева (21), Анастасия Морозова (23), Ирина Старых (24), Светлана Миронова (29), Евгения Павлова (66).

Также в гонке примет участие дочь Анфисы Резцовой биатлонистка Кристина Резцова (27-й стартовый номер). Стартуют в гонке также отбывшая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил Екатерина Глазырина (уйдет в гонку 22-й) и ожидающая дисциплинарного заседания IBU Маргарита Васильева (25-й). Её обвиняют в пропуске трех допинг-тестов за последний год, объяснения биатлонистки не удовлетворили комиссию.