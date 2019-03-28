Ежегодный праздник «День учителя физической культуры» состоится сегодня на площадке Легкоатлетического манежа в Петербурге.

Мероприятие, посвященное пятилетию возрождения Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», начнется в полдень и соберет около 600 учителей физкультуры из всех районов города.

На празднике торжественно наградят победителей разнообразных физкультурных конкурсов и Спартакиад, а также молодых физруков.

В рамках праздника состоится торжественное вручение знаков учителям, выполнившим в 2018 году нормативы испытаний комплекса ГТО на золотые знаки отличия ВФСК ГТО.

Эффектным завершением праздника станет эстафета учительских команд «ГТО – ключ к здоровью».