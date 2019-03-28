Российская фигуристка Алина Загитова смутилась, когда японские журналисты задали ей вопрос о мужчине мечты. Интервью с Загитовой вышло в развлекательной программе на одном из телеканалов Японии.

Олимпийская чемпионка на некоторое время задумалась, а потом назвала вопрос очень странным. «Я об этом не думала, честно говоря» — заявила Загитова. Напомним, российской фигуристке исполнится 17 лет только в мае 2019 года.

В 16-летнем возрасте Загитова выиграла все главные трофеи в женском одиночном катании: в сезоне-2017/18 она стала победительницей финала Гран-при, затем выиграла чемпионат Европы и Олимпийские игры в Пхёнчхане, обойдя соотечественницу Евгению Медведеву. В этом сезоне к своим регалиям Загитова добавила титул чемпионки мира, завоеванный в японской Сайтаме.