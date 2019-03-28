Российский фигурист-одиночник Александр Самарин рассказал о своих спортивных амбициях и желании вставлять в программу как можно более сложные прыжки. Слова спортсмена опубликованы в журнале «Мир фигурного катания» на сайте ФФККР.

Самарин заявил: «Сделай я флип на чемпионате Европы и неизвестно, что сделали бы другие спортсмены». Фигурист также рассказал, что как только он научился прыгать четверной флип, то они с тренером сразу пробовали сводить его с другими прыжками. «Чем раньше я начну накатывать такую сложность, тем быстрее появится стабильность», — сделал вывод Самарин.

Также Александр рассказал, что любой спортсмен хочет занимать первые места, и он не исключение. «Я хочу всегда и везде быть первым», — заключил фигурист.

Напомним, в этом сезоне Самарин взял серебро чемпионата Европы по фигурному катанию, однако неудачно выступил на дебютном чемпионате мира и занял лишь 12-е место.