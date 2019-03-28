Экс-фигурист, а ныне тренер в этом виде спорта Максим Траньков заявил, что со следующего сезона не будет тренировать пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Договоренность с фигуристами была только на сезон-2018/2019.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Траньков рассказал, что их дальнейшее сотрудничество будет зависеть от решения самой пары и мнения Нины Мозер.

«Но главным тренером пары я больше не буду – не по Сеньке шапка, это большая ответственность за первую пару страны, которая стала еще более титулованной», — заявил олимпийский чемпион, добавив, что он готов помогать Морозову и Тарасовой в качестве второго тренера или консультанта.

Напомним, в этом сезоне Евгения Тарасова и Владимир Морозов под руководством Максима Транькова завоевали две серебряные награды чемпионата мира и Европы, а также стали чемпионами России и третьими в финале Гран-при.