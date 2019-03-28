Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об еще одном мотиваторе в своей жизни.

«Перед короткой программой мне позвонила младшая сестра, ей 10 лет. А я уже коньки надеваю. Спрашивает: “Ну как дела?” Я говорю – да нормально, к короткой готовлюсь. И тут она: “Только попробуй упади!” Это очень меня смотивировало», — рассказала Загитова в интервью «Спорт-Экспресс».

По словам фигуристки, она не могла подать плохой пример, поскольку Сабина сообщила, что будет смотреть на нее. «Я ее сама учу, когда она на соревнования выходит», — добавила олимпийская чемпионка.

Загитова выиграла чемпионат мира в Сайтаме, собрав в 16 лет все громкие титулы в фигурном катании. В ближайшее время она выступит на нескольких шоу в Японии, одно из которых — Stars on Ice — проходит под живую музыку. Также в планах фигуристки — выступление в Краснодаре.