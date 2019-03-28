Российская биатлонистка Екатерина Глазырина стала победительницей спринтерской гонки на чемпионате России в Тюмени. Спортсменка из Свердловской области смогла выиграть гонку, в 33 года вернувшись в спорт после двухлетней дисквалификации.

Глазырина чисто отработала оба огневых рубежа и преодолела дистанцию за 23.45,8 минут. Второй в спринте стала участница сборной России Лариса Куклина, представляющая на соревнованиях Ямало-Ненецкий АО, она также прошла гонку без промахов и отстала от Глазыриной на 12,9 секунды. Третьей с двумя промахами стала Светлана Миронова, её отставание составило 40,9 секунды. Как и Глазырина, Миронова представляет на ЧР Свердловскую область.

В этом году у Екатерины Глазыриной закончилась дисквалификация после обвинений в применении допинга. Спортсменку отстранили от соревнований исключительно по результатам доклада Макларена, а также показаний информатора WADA Григория Родченкова.