Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что является преданной фанаткой американской певицы Билли Айлиш.

Завтра у Айлиш состоится официальная премьера дебютного альбома, а у Медведевой запланировано шоу.

«Я просто безумно жду пополнения своего плей-листа, и даже несмотря на то, что у меня завтра шоу, мне кажется, если альбом выйдет во время моего шоу, во время моего выступления, я остановлю всех и скажу: «Я пошла слушать песни», — поделилась фигуристка в своих инстаграм-сторис.

Медведева, завоевавшая бронзовую медаль чемпионата мира в Японии, вместе с победительницей турнира Алиной Загитовой принимает участие в шоу Stars on ice Japan Tour — 2019. Оно пройдет в трех городах — Осаке, Саппоро и Канадзаве с 29 марта по 7 апреля.