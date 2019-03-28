На чемпионате России по биатлону в Тюмени сегодня, 28 марта, состоится мужская спринтерская гонка. Дистанция соревнований — 10 километров, спортсменам предстоит дважды отстрелять на огневом рубеже: лежа и стоя.

Среди участников сборной России в гонке примут участие Александр Поварницын (7 стартовый номер), Матвей Елисеев (10), Игорь Малиновский (16), Евгений Гараничев (17), Александр Логинов (24), Дмитрий Малышко (35), Эдуард Латыпов (44).

Также в гонке примет участие Карим Халили (64 стартовый номер), чемпион мира среди юниоров, а также обладатель Кубка IBU в нынешнем сезоне Антон Бабиков (73). Пробегут дистанцию и чемпион мира Максим Цветков (уйдет в гонку 55), и олимпийский чемпион Алексей Волков (66)

Начало спринта назначено на 13:15 по московскому времени. Разница с тюменским временем — два часа.

Ранее на чемпионате России состоялся женский спринт, победу одержала вернувшаяся в спорт после дисквалификации Екатерина Глазырина.