В аргентинской футбольной лиге Сан-Хуана произошел вопиющий инцидент: женщину-арбитра облил кипятком фанат одной из команд. О случае сообщает испанское издание AS.

В концовке матча между «Маркесадо» и «Сан-Мартином» лайнсмен допустил ошибку, остановив атаку первой команды. Разозлившийся фанат «Маркесадо» бросил в Розану Паз, второго арбитра на линии, термос с кипятком. Его команда к тому времени проигрывала со счетом 0:1.

Женщина получила ожоги и ссадину. После игры она прокомментировала случившееся: «Я надеюсь, такого больше не повторится, потому что на моем месте мог быть любой из моих коллег. Это подрывает имидж спорта.» Матч был доигран до конца.

Сообщается, что Паз подала заявление в лигу Сан-Хуана, однако виновный болельщик ещё не найден.