Турнир по волейболу среди работников пожарной службы Невского района прошел 26 марта в местном Центре спорта.

В турнире приняли участие 6 команд.

Итоги соревнований:

1 место – 5 ПСЧ

2 место – 40 ПСЧ

3 место — 64 ПСЧ.