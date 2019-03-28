Турнир по волейболу среди работников пожарной службы Невского района прошел 26 марта в местном Центре спорта.
В турнире приняли участие 6 команд.
Итоги соревнований:
1 место – 5 ПСЧ
2 место – 40 ПСЧ
3 место — 64 ПСЧ.
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Турнир по волейболу среди работников пожарной службы Невского района прошел 26 марта в местном Центре спорта.
В турнире приняли участие 6 команд.
Итоги соревнований:
1 место – 5 ПСЧ
2 место – 40 ПСЧ
3 место — 64 ПСЧ.