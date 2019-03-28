Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа заявил, что хотел бы видеть своего соотечественника Эдена Азара в стане клуба. Слова голкипера мадридцев приводит портал Goal.com.

Куртуа заявил, что не в курсе перехода Азара в «Реал», а также интереса клуба к бельгийскому форварду. «Я лично считаю его великолепным игроком, но не принимаю решения», — сказал Куртуа.

Также бельгийский голкипер поведал о своем отношении к Азару: «Для меня он один из лучших в мире. Как друг я бы хотел видеть его здесь».

Напомним, Тибо Куртуа перешел в стан мадридского «Реала» из лондонского «Челси» минувшим летом. С 2011 года бельгиец был вратарем англичан. Трансфер оценили в 40 миллионов евро. Эден Азар с 2012 года является нападающим «Челси».