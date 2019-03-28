Перенесенный с февраля турнир по киокусинкай «Кубок побратимов» пройдет 30 и 31 марта в ФОК «Газпром» на пр. Ветеранов, 58.
Начало официальной части соревнований 31 марта в 11.00.
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Перенесенный с февраля турнир по киокусинкай «Кубок побратимов» пройдет 30 и 31 марта в ФОК «Газпром» на пр. Ветеранов, 58.
Начало официальной части соревнований 31 марта в 11.00.