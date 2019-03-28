25-26 мая 2019 года при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, правительства Санкт-Петербурга, Федерации регби России и Федерации регби Санкт-Петербурга на стадионе «Петровский» уже четвертый год подряд состоится «Кубок европейских чемпионов по регби-7» среди мужских и женских команд.

В турнире примут участие сильнейшие европейские клубы. Чемпионат входит в перечень наиболее значимых спортивных мероприятий, проводимых в Санкт-Петербурге в 2019 году. За прошедшие годы в Кубке европейских чемпионов по регби-7 приняли участие команды из многих стран.

Во время турнира будет работать интерактивная площадка, где можно будет поиграть в регби и отлично провести время. Все обладатели билетов на турнир смогут провести на РегбиFest неограниченное количество времени. Площадка будет открыта с 10 до 18 часов.

Местонахождение: малая спортивная арена СК «Петровский», перед входом на стадион.