Александр Медведев не провел на посту президента «Зенита» и ста дней, а уже развел бурную публичную деятельность. Всем запомнился его челлендж с Артемом Дзюбой, когда босс вызвал главного игрока команды на соревнование по исполнению пенальти. По задумке у Медведева было в два раза больше попыток, но он все равно проиграл форварду.

Дальше при нем запустился канал Z+, и хотя эта история наверняка планировалась сильно заранее, публично отдуваться за нее пришлось как раз Медведеву.

Наконец, Медведев стал главным героем самого популярного футбольного шоу этого года на YouTube. Заскочив в «КраСаву», президент «Зенита» рассказал буквально про все: стадион, академия, Кокорин, новый канал, темнокожие игроки и так далее.

Такая активность Медведева наверняка сознательна и продумана. Своей публичностью он идет наперекор прошлым президентам «Зенита» — Сергею Фурсенко и Александру Дюкову.

Фурсенко такого позволить себе просто не мог. Во времена первого пришествия (2006) ему недоставало футбольной компетентности – все его заявления вроде «выиграть три Кубка УЕФА за 10 лет» выглядели комично. Кроме того, он не мог так часто появляться в публичном пространстве еще и потому, что тогда не был так развит интернет.

Когда Фурсенко пришел в «Зенит» во второй раз (2017), сетевая паутина уже оплела все вокруг, но репутация спортивного функционера была испорчена многочисленными медийными ошибками при работе в РФС, которые совпали по времени с провалом сборной Адвоката на Евро-2012. Спасти личный бренд Фурсенко не пытался, резко уйдя из футбола на пять лет. Вернувшись сам, он, однако, уже не смог вернуть репутацию.

Исполнявший роль президента «Зенита» почти 10 лет Александр Дюков такой человек – он просто не любит работать на публику и раздавать комментарии налево-направо. Дюков предпочитал и предпочитает работать в кабинетах за письменным столом и в комнатах для переговоров.

Нынешний президент «Зенита» Александр Медведев любит публичность. В последнее время он от нее отошел, а потому соскучился. Но если вспомнить, как проявлял себя Медведев во времена зарождения богатого СКА и запуска КХЛ (в обоих проектах он, по сути, был руководителем), становится понятна его нынешняя активность. Во времена тех самых стартапов было мало каналов для реализации, но интервью от нынешнего президента лились непрерывным потоком. Сейчас он отыгрывается, что, конечно, совпадает с глобальной стратегией развития главного клуба Петербурга.

«Зенит» смотрит на европейский ТОП клубов, к которым, помимо названия, прикреплен мощный личный бренд. Рядом с сильной футбольной командой обязательна должна быть личность. Это может быть президент, владелец или даже тренер (Фергюсон или Венгер).

Все знают, что «Реал» — это Флорентино Перес. «Челси» — Роман Абрамович. А «Бавария» — Ули Хенесс. В этом «Зенит» копирует Запад, шаг за шагом развивая свою аудиторию не только по стране, но и по миру.

Таким образом, активность Медведева связана с совпадением интересов: клуб говорит: «Надо», а сам президент только за.