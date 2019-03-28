Исполнительный комитет МОК назвал дополнительные виды спорта, рекомендованные к включению в программы Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает портал Around the Rings в своем официальном «Твиттере».

В списке дополнительных олимпийских видов спорта оказались брейк-данс, сёрфинг, скалолазание и скейтбординг. Три последних вида спорта уже включены в программу Олимпиады-2020 в Токио, новым олимпийским видом стал только брейк-данс. Официальное включение этих видов в программу Игр в Париже может состояться в июне 2019 года на очередной сессии Международного олимпийского комитета.

Ранее олимпийские соревнования у танцоров проходили только на Юношеских играх. В 2018 году на третьей юношеской Олимпиаде в Аргентине, Буэнос-Айрес чемпионом стал россиянин Сергей Чернышев.