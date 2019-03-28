Норвежский экс-футболист и тренер Уле-Гуннар Сульшер официально возглавил «Манчестер Юнайтед». Информация о назначении специалиста появилась на официальном сайте английской команды.

Контракт с Сульшером будет действовать три года. Предыдущее соглашение с 46-летним норвежский тренером было временным — специалист взял команду до конца этого сезона.

Сульшер пришел в клуб в декабре 2018 года, сменив на посту главного тренера команды португальца Жозе Моуринью. Причиной увольнения Жозе стали неудовлетворительные результаты клуба в чемпионате Англии. За 19 матчей под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» одержал 14 побед. В таблице АПЛ «манкунианцы» занимают 5-е место, два очка отделяют команду Сульшера от зоны ЛЧ.

Также «МЮ» пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей французский «Пари Сен-Жермен».