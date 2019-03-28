Одиннадцатилетняя подопечная Этери Тутберидзе, российская фигуристка Софья Акатьева чисто исполнила четверной тулуп на тренировочном занятии.

Видео прыжка появилось в фан-аккаунте группы Тутберидзе в «Инстаграме».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze) 28 Мар 2019 в 2:46 PDT

Софья Акатьева занимается фигурным катанием с четырех лет, на соревнованиях она представляет Москву. Тренируется фигуристка под руководством Этери Тутберидзе в отделении «Хрустальный» центра спортивной подготовки «Самбо 70». В 2019 году Акатьева стала второй на первенстве Москвы среди девочек старшего возраста.

Юные фигуристки Тутберидзе славятся выполнением сложных четверных прыжков: на юниорских соревнованиях чистые четверные тулуп и лутц исполняли Александра Трусова и Анна Щербакова, а на взрослом уровне четверной сальхов исполнила Элизабет Турсынбаева (чемпионат мира 2019 года в Сайтаме).