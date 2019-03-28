Отец российской фигуристки Алины Загитовой, Ильназ Загитов рассказал, как переживал за дочку во время чемпионата мира в Сайтаме и почему не смотрел в прямом эфире её выступление в короткой программе. Слова Загитова приводит издание «Нефтяные вести».

Ильназ Загитов заявил, что является суеверным, как и спортсмены, поэтому не смотрит прокаты дочери в прямом эфире, только в записи. Когда Алина закончила исполнять короткую программу, её отцу начали поступать поздравления, откуда он и узнал, что дочь выступила хорошо. Также Загитов сказал, что очень переживал за Алину, поскольку сезон для фигуристки выдался очень сложным.

Напомним, Алина Загитова стала чемпионкой мира в японской Сайтаме, идеально откатав и короткую и произвольную программу.