Президент санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, чего не хватает «сине-бело-голубым» до уровня испанской «Барселоны». Об этом Медведев рассказал в эфире Youtube-проекта «КраСава» с Евгением Савиным.

Медведев назвал три вещи, в которых каталонская команда значительно превосходит «Зенит«. По словам президента клуба, «Барселона» – это супергранд: «У них финансовые возможности значительно выше, чем у нас». Второй пункт — стиль игры, который прививается еще воспитанникам детских команд. «Чувство, что мы – «Барселона», — привел пример Медведев.

Третьим пунктом глава «Зенита» назвал более высокий уровень работы с болельщиками клуба, в частности продажу билетов и абонементов. «Профессионализм распространяется не только на футбольное поле, но и на все, что происходит за его пределами», — заключил Медведев.

Напомним, Александр Медведев возглавил «Зенит» в феврале 2019 года.