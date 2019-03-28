Футбольный клуб «Анжи» отправится на матч РПЛ с «Краснодаром» сложным маршрутом: сначала команда долетит до Ростова-на-Дону на рейсовом самолете, а затем будет добираться до столицы Кубани на автобусах. Информация появилась на официальном сайте махачкалинского клуба.

Такое передвижение команды объяснили тем, что сейчас в клубе вынужденная экономия средств. Путь до Краснодара «Анжи» начнет в субботу, 30 марта, а сам матч 21 тура РПЛ состоится 31 марта, в воскресенье.

Предыгровую тренировку махачкалинцы проведут уже в Краснодаре, накануне матча. Сейчас подготовка проходит в игровом режиме, «Анжи» проводит по одной тренировке в день.

«Анжи» занимает 14-е место в таблице чемпионата России по футболу. У команды Магомеда Адиева 18 очков за 20 туров в сезоне.