Российский биатлонист Матвей Елисеев выиграл спринтерскую гонку на чемпионате России в Тюмени. Национальные соревнования на стадионе «Жемчужина Сибири» продлятся до 2 апреля.

Елисеев допустил два промаха, по одному на каждом огневом рубеже и показал время 25:11,4. На соревнованиях он представляет г. Москву. Серебро чемпионата России по биатлону завоевал тюменец Александр Логинов, он дважды промахнулся на лежке и один раз на стойке, но это не помешало ему занять второе место. Отставание Логинова от Елисеева составляет 15,7 секунды.

Третьим стал представитель Ханты-Мансийского автономного округа Иван Томилов, он уступил Елисееву 18,9 секунды и чисто отстрелял оба рубежа.

Ранее в женской спринтерской гонке победу одержала Екатерина Глазырина, вернувшаяся в спорт после двухлетней допинговой дисквалификации. Лариса Куклина стала второй, третьей к финишу пришла Светлана Миронова.