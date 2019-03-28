Российский нападающий «Крыльев Советов» Александр Самедов поделился своим мнением о деле Павла Мамаева и Александра Кокорина.

В эфире Youtube-проекта «Игра в тело» Самедов выразил надежду на то, что все будет нормально, однако у него дурные предчувствия: «Я не хочу каркать, но мне кажется, что будет всё не очень хорошо». Также Самедов рассказал, что за время нахождения футболистов в СИЗО с ними не удалось пообщаться: к ним пускают только самых близких.

«Я думаю, что если ситуация с Кокориным, с его коленом, затянется, то вернуться в футбол будет нереально. Я слышал, что у него огромные проблемы с коленом, ему нужно было всё это время восстанавливаться», — прокомментировал Самедов травму футболиста «Зенита».

Напомним, первое заседание суда по делу о двух драках, в которых принимали участие Александр Кокорин и Павел Мамаев, пройдет 3 апреля в Москве.