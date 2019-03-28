Перед стартом первого матча финальной серии Западной конференции Nevasport вместе с экспертами – комментаторами петербургского телевидения – дает прогноз на исход серии СКА — ЦСКА.

На предыдущих стадиях Кубка Гагарина петербуржцы в проблемной серии прошли «Спартак» (4-2), а затем неожиданно легко переступили через ярославский «Локомотив» (4-1).

ЦСКА легко разобрался с «Витязем» (4-0), а затем в непростой по игре, но не по счету серии выбил московское «Динамо» (4-1).

Никита Гулин (спортивный комментатор, бывший вратарь молодежной команды СКА): Равные команды абсолютно. Причем СКА по ходу плей-офф набирает. Начало было не очень внятное со «Спартаком» — я даже не совсем понял, что произошло. Потом начал разбираться и увидел, что СКА хоть и выиграл все четыре матча у «Спартака» в регулярке, но игры там были очень упорные. То ожидание первого раунда у многих было завышено. Сейчас видно, что команда набирает, «Локомотив» и вовсе прошли очень уверенно, я думал, что будет сложнее.

Но ЦСКА свою силу демонстрирует в каждом плей-офф. К сожалению, лично для меня очень предсказуемая пара финалистов вышла на Западе. И это может быть для самой лиги не очень хорошо. Но как есть, так и есть. Давать прогнозы я не берусь, по итогам этой серии победить может и СКА, и ЦСКА. Причем может выиграть как 4-0, а может и в семи матчах закончится дело. Будем смотреть с огромным интересом.

Ренат Хурамшин (ведущий и комментатор телеканала «78»): СКА-ЦСКА – главное противостояние на Западе. Логично, что они встречаются в финале — это две сильнейшие команды этой конференции КХЛ. Что касается расклада сил, то фаворитом с точки зрения регулярного чемпионата выглядит, конечно, ЦСКА. В этом сезоне команда играет мощнее, чем в прошлом. СКА все четыре матча московским армейцам проиграл и за явным преимуществом. Единственный вопрос – это первое поражение дома. Тогда исход игры решил ошибочно не засчитанный буллит от армейцев Петербурга. Три остальные встречи были проиграны ими в одни ворота.

Но многие специалисты об этом говорят, это действительно так: плей-офф и регулярка – это разные вещи. По-другому команда настраивается, по-другому себя ведет.

Я думаю, что сегодняшняя игра не будет определяющей, но может задать тон всему противостоянию. У ЦСКА будет преимущество своего льда – начинать серию дома проще. Но думаю, если и будет победа в основное время, то минимальная – с разницей в одну шайбу. А может и до овертайма дело дойдет.

Теоретически предпочтительнее шансы у ЦСКА. Но вполне вероятно СКА может удивить. И «Спартак», и «Локомотив» — это команды, которые позволили армейцам Петербурга познать свои слабые стороны. Трезво оценить свои возможности. Серия со «Спартаком» потребовала от СКА проявить характер. «Локомотив» кровушки попил, но СКА обыграл его на классе.

С ЦСКА только класса может не хватить, потребуются резервы. Для тренерского штаба нужно будет найти то сочетание игроков, которое позволит каждому из хоккеистов раскрыть свой потенциал на 100 процентов. В таком случае вместе с долей удачи СКА может пройти ЦСКА.

Прогноз Nevasport – 4:2 в серии в пользу СКА.

В противостоянии, где есть равенство примерно во всем, исход будет решать детали и мелочи. За этот аспект часто отвечает психология. Ожидания игроков ЦСКА, что они сильнее (4 победы в регулярке из четырех) по ходу серии могут порушиться. В этом случае московская команда чуть-чуть потеряет баланс, поскольку пока не имеет опыта преодоления негатива по ходу этого розыгрыша плей-офф. СКА выходит на эту серию без особого давления, поскольку не является фаворитом на бумаге, но при этом с огромным желанием победить, учитывая неудачно складывающиеся матчи с ЦСКА в регулярном чемпионате и прошлогоднее поражение от армейцев на той же стадии Кубка Гагарина.