Обращение адвокатов Александра Кокорина в Европейский суд по правам человека не стали рассматривать из-за неправильного оформления жалобы. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ.

По словам представителей ЕСПЧ, заявление защиты Кокорина не было рассмотрено судом из-за нарушения требований правила 47 судебного регламента. Сообщается, что ответ был направлен адвокатам футболиста соответствующим письмом.

Ранее сообщалось, что Кокорин собирается обратиться в Европейский суд с жалобой на свой арест, поскольку сейчас он нуждается в лечении затяжной травмы колена.

Слушания по делу о двух драках, в которых приняли участие Александр Кокорин, а также его друзья Павел Мамаев и Александр Мамаев, а также брат Кирилл Кокорин, начнутся 3 апреля, в среду, в Пресненском суде города Москвы.