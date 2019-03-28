Бывший футболист и блогер Евгений Савин выставил на аукционную продажу манекен, сбивший с ног нападающего «Зенита» Антона Заболотного на тренировке.

Видео столкновения Антона Заболотного с манекеном на тренировке можно посмотреть здесь.

Автор Youtube-проекта «КраСава» посетил базу петербургского клуба и после съемок очередного выпуска забрал прославившийся тренировочный манекен. В своем «Инстаграме» он объявил аукцион по продаже манекена. Стартовая цена лота составляет десять тысяч рублей, в то время как трансферная стоимость Заболотного по данным портала Transfermarkt.de — 1,5 миллиона евро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Savin Evgeny (@sava9) 28 Мар 2019 в 4:25 PDT

По заявлениям Савина, все деньги от продажи вещи пойдут на футбольную благотворительность. «Отчитаюсь за каждую копейку», — пообещал экс-футболист.