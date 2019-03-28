Нападающий ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов попал в сферу интересов клубов из топ-5 Английской премьер-лиги. Об этом прессе сообщил его агент Шандор Варга.

Имена клубов Варга называть отказался, поскольку считает это неправильным. Команды, интересующиеся Чаловым, уже выходили на игрока, однако агент считает, что пока спешить не стоит. В данный момент Чалов находится в хороших руках.

Агент подчеркнул, что Федор Чалов уже сейчас очень талантливый нападающий. О стоимости футболиста Варга высказался так: «Если сделка состоится, ни одна серьезная команда не остановится на сумме в 10 миллионов евро».

В нынешнем сезоне Чалов сыграл в 20 турах РПЛ из 20, забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу.