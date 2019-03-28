Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба выложил в своем Instagram-аккаунте видео с одноклубником Антоном Заболотным. Дзюба в своей ироничной манере похвалил стиль нападающего «сине-бело-голубых».

«Антон Маркизио», — назвал Дзюба Заболотного, сравнив его с их одноклубником итальянцем Клаудио Маркизио, который известен своим стилем.

«Опять за счёт меня хайпишься», — ответил Заболотный, поддержав шутку.

«Уважаемые подписчики, вот так надо выглядеть», — заключил Артем Дзюба.

Ранее Nevasport сообщал, что блогер Евгений Савин выставил на аукцион манекен, сбивший с ног на тренировке «Зенита» Антона Заболотного.

В нынешнем сезоне Заболотный провел за «Зенит» 12 матчей и ни разу не отличился. Дзюба сыграл в 19-ти встречах, на его счету 5 мячей и 3 голевых паса.