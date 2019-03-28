КХЛ может расшириться. Накануне стало известно, что количество команд в лиге может быть увеличено в пользу Дальнего Востока. При этом конференций станет три: к западной и восточной может добавиться еще и азиатская. О том, почему это не самая лучшая затея — в материале Nevasport.

«Я вообще считаю, что в КХЛ очень много команд – этот чемпионат нам не по силам, — говорит спортивный комментатор Никита Гулин. — По сравнению с той же НХЛ. Понятно, что в Америке все направлено на зарабатывание денег. А у нас, к сожалению, наоборот – мы тратим на хоккей. Социальная составляющая и прочее. Но я не уверен, что КХЛ имеет с точки зрения бизнеса какую-то прибыль. Скорее наоборот – клубы нерентабельны. Они живут исключительно за счет спонсорских денег, где-то за счет региональных».

Гулин считает, что таким образом лига привлечет дополнительные инвестиции из Азии и будет меньше тратить, учитывая логистику.

«Переход всей лиги на такую историю неизбежен, потому что в стране нет денег. Премьер-министр же сказал: «Денег нет, но вы держитесь». Это нормальный процесс, потому что ситуацию нужно спасать. В чемпионате России, хоть это называется Континентальная лига, оптимальным количеством команд было бы 16, а не 25. Чемпионат СССР, если помните, вообще состоял из 12 клубов. Высшая лига, где, правда, было пять московских команд. Но все равно, была первая лига, где играли остальные 20 команд. Тридцать клубов может позволить себе лига, которая зарабатывает», — считает Гулин.

Комментатор Ренат Хурамшин понимает, почему КХЛ на это идет, но не представляет, какие клубы будут играть в азиатском дивизионе, учитывая слабый уровень развития хоккея в этом регионе.

«Есть сомнения: перед глазами стоит пример китайского «Куньлуня». Команды, которая пока своего болельщика в Китае не нашла. Но, собственно, она и своих игроков китайских тоже не нашла. Сложно сказать, что из себя эта лига будет представлять, кто там будет выступать. Но опять же, понятно зачем. Главный вопрос – будет ли она конкурентоспособной. По опыту «Куньлуня» скажу, что пока эта команда – экзотика. Серьезной силы в КХЛ она не представляет», — уверен Хурамшин.

«Мы видим принцип НХЛ: если клуб не приносит прибыль, он переезжает в другой город, меняет название или собственника. А у нас получается несчастный «Адмирал» тонет. «Югра» – хотя это вроде как богатый город. Эти процессы идут внутри руководства КХЛ и сложно с уверенностью комментировать их планы», — уверен Гулин.

Отсюда можно сделать вывод, что КХЛ стремится расширить аудиторию, чтобы тем самым привлечь дополнительные инвестиции. В то же время лига хочет сократить расходы на перелеты. Спортивная составляющая при этом отступает на второй план.